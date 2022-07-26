Благоустройство Шадринска идет полным ходом

Обновление любимого места отдыха шадринцев продолжается с апреля этого года. Сейчас, к середине лета, городской сад им. М.Ф. Кельдюшева уже стал приобретать новый современный облик? Сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

В настоящее время на месте демонтированной старой танцплощадки устанавливается основание и покрытие для новой. На всей территории парка идет обустройство пешеходных дорожек, отдельные участки которых уже выложены тротуарной плиткой. Параллельно укладываются бордюры, проводятся кабели электропитания. По периметру появляется новое ограждение, вместе с которым обновят и входные группы.

Пруд, являющийся неотъемлемой частью городского сада, будет облагорожен. Кроме того, в парке появятся отдельные зоны для игр, спорта и отдыха, оборудуют общественный туалет, установят малые архитектурные формы. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрены система видеонаблюдения и наружное освещение.

Основной смысл, заложенный в основе проекта, — отражение культуры, самобытности и исторического наследия Шадринска. Об этом расскажут новые архитектурные объекты. Кроме того, благодаря дополнительному озеленению, территорию горсада украсят молодые деревья и кустарники. Увидеть обновленный городской парк жители смогут предстоящей осенью. Реконструкцию планируется завершить до 31 октября.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.