Благоустройство шадринского горсада завершат к концу года

В городском саду имени Кельдюшева в Шадринске совсем скоро появится современный ландшафтно-рекреационный объект, где будет комфортно отдыхать детям, взрослым, молодежи и пожилым людям.

Ход работ 23 августа вместе с губернатором Вадимом Шумковым оценили полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев и председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, проект благоустройства городского сада в 2021 году вошёл в число победителей Пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ. На его реконструкцию удалось привлечь 80 млн рублей.

«Жители его ждут, стройка идет, идет достаточно активно и я уверен, что этот проект будет очень востребован», - отметил Владимир Якушев.

Парк будет разделён на несколько зон по возрастным интересам. Здесь появятся детская игровая площадка, площадка со сказочными персонажами, качели и пирс, прогулочные дорожки и многое другое. По всей территории парка будут высажены цветы. Завершить благоустройство планируется к концу года.

Это подтвердили и юные жители Шадринска, с которыми пообщались после осмотра горсада Владимир Якушев, Вадим Шумков и Сергей Степашин.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.