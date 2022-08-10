Блиц-интервью с курганским писателем Виктором Потаниным

Во время традиционного для клуба блиц-опроса Виктор Федорович ответил на вопросы о жизни, быте, о родном городе, музыке, женщинах, поэтах и... чернилах.

– Любите ли вы готовить и ваше любимое блюдо?

– Я баловень своей жены, готовит она и готовит прекрасно. Я могу что-то простое, как тот «французик из Бордо, студент», – яичницу мгновенно сделать, вскипятить и заварить вкусный чай. Очень люблю чай, сдобренный нашими травами. И чем больше трав, тем чай для меня вкуснее. Добавляю листья малины, смородины, великолепный чай из наших трав получается.

– Что вы цените в людях?

– Прежде всего ценю доброту. Для меня даже национальность заключается в двух понятиях – добрый человек или недобрый. И вторая черта – умный или недостаточно умный. А все остальное... мы все просто грешные люди, которым суждено жить на этой прекрасной и страдающей Земле.

– Что бы вы выбрали – собирать грибы или слушать музыку?

– Можно собирать грибы и слушать музыку. К музыке у меня особенное отношение. Я очень люблю русский романс. Очень люблю народные песни. Удивительно то, что песен настоящих мало передают по телевидению. В выходные вечером в одной из передач по ТВ я хотел послушать народные песни. Первые три-четыре выпуска были удивительны по качеству. Я был восхищен! А потом пошла, на мой взгляд, безвкусица, бульварщина. Меня это огорчает и раздражает. И теперь я порой боюсь уже включать эту передачу. Вдруг опять кто-то появится с гармошкой, начнет петь частушки не очень хорошие и не очень умные. А ведь русская песня – это великая песня.

– Почему вы предпочитаете писать чернилами, а не шариковой ручкой?

– Это школьная привычка. Однажды была долгая пауза, когда у меня закончились чернила для авторучки. Мы с супругой обошли все магазины... нету! А для меня это некое священнодействие – когда я набираю чернила, пишу ими. Психологически это важно. Некоторые пишут только карандашами, я пробовал, мне не нравится. И еще я думаю, что компьютер вредит появлению настоящей литературы. Я бы не смог написать рассказ, глядя в монитор. Нужно особое дыхание, мелодия, артезианская глубина мысли и слога. Одним словом, меня компьютер не вдохновляет.

– Любите ли вы дарить женщинам цветы?

– Честно сознаться, виновато мое крестьянское воспитание. Я не приучен дарить цветы, и женщинам тоже. Если праздник и юбилей, я, конечно, несу супруге или дочери букет.

– Есть ли у вас любимый литературный герой?

– Я бы назвал не Пьера Безухова, а князя Андрея. Потому что Пьер для меня несколько рационален и рассудочен. Это мое личное мнение, как читателю мне ближе Андрей Болконский. Один из великих учебников моего раннего писательства – это книги Сергея Ваценского. Его поэмы в прозе «Медвежонок», «Пристав Дерябин» и так далее. Я до сих пор перечитываю их, как Библию – верующий. Это удивительный писатель.

– Где родился, там и пригодился – на самом ли деле это так? За что вы любите город, в котором живете?

– Курган интересен для меня не столько историей, сколько людьми. Хотя люди – это ведь тоже история. Это мои друзья, такие как Петр Кондрашин, режиссер, драматург. Он ставил удивительные спектакли на Курганском телевидении. Был замечательный человек Иосиф Богуславский. Наши старожилы знали его и уважали. Он очень много сделал для культуры города. Поэт Виктор Гилев, замечательная поэтесса Любовь Андреева... Я могу перечислять и дальше, но это займет много времени. Так за что же я люблю Курган? За то, что здесь жили, живут и будут жить интересные люди.

Юлия Кондратова.

Фото Николай Пушилин.

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