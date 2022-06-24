Более 12 тысяч зауральцев подключились к проекту «Социальный туризм»

В Курганской области для пенсионеров и людей с инвалидностью разработали 44 маршрута по городам региона. Посетить десятки музеев и исторических памятников людям старшего возраста можно по доступной цене.Экскурсии проводят центры социального обслуживания населения.

За время реализации проекта «Социальный туризм» услугой воспользовались более 12 тысяч человек. Каждый может найти путешествие для души. Краткосрочные туристические поездки и экскурсии для пожилых людей имеют разную направленность - краеведческую, историко-патриотическую, экологическую и культурно-просветительную, сообщили в пресс-службе главы региона.

Например, в июне этого года «социальные» туристы Центра соцобслуживания населения по городу Кургану побывали в городе Катайске. Участники поездки получили массу положительных эмоций и впечатлений.

Для того, чтобы стать «социальным» туристом, необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготы. Люди с инвалидностью, имеющие в программе реабилитации рекомендацию к культурному отдыху, могут поехать в экскурсионную поездку бесплатно.

Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(3522) 43 – 18 – 86 - отделение организационно-методической и консультативной работы ЦСОН по городу Кургану.

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