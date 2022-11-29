Более 120 тысяч школьников и студентов Зауралья стали участниками акции против ксенофобии

Более 120 тысяч школьников и студентов Курганской области стали участниками акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!».

В рамках профилактических мероприятий ребята смогли посетить классные часы, посмотреть тематические ролики и даже оформили стенды и уголки.

Также подростки встретились с сотрудниками УМВД России и органов системы профилактики. В курганской школе №22 на вопросы одиннадцатиклассников ответила специалист Центра противодействия экстремизму УМВД РФ по Курганской области Татьяна Алексеева.

Для воспитанников Лебяжьевского центра дополнительного образования тематические мероприятия всю неделю проводила педагог-психолог Ольга Анчугина. А в курганском доме творчества детей и молодежи «Гармония» для ребят были организованы беседы, направленные на пропаганду негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитие общественной активности в духе патриотизма, нетерпимости к вражде и ксенофобии.

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