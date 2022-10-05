Более 1300 домов в Кургане подключили к отоплению

1355 многоквартирных курганских жилых домов получают тепло.

Напомним, в Кургане отопительный сезон для учреждений социальной сферы по постановлению администрации города Кургана начался 27 сентября. В многоквартирные дома тепло начали подавать с 29 сентября – по поручению главы города Елены Ситниковой ранее намеченных сроков в связи с установившейся в конце сентября холодной погодой.

В администрации города отмечают, что несоблюдение технологических норм процессов в системе отопления из-за поспешного подключения может привести к авариям, сбоям и инцидентам на инженерно-техническом оборудовании жилых домов и на тепловых сетях.

Котельные и ТЭЦ повышают давление горячей воды в тепловых сетях постепенно – по мере открытия задвижек в подвалах жилых домов. Если создать в тепловых сетях рабочее давление при ещё закрытых задвижках, возможны порывы, поэтому важно именно постепенное и планомерное подключение потребителей и присутствие технического персонала управкомпаний на каждом доме во время запуска теплоносителя.

Обычно процесс запуска отопления занимает 12-14 дней. В Кургане сейчас в работе находятся все теплопункты и 18 котельных. В пресс-службе администрации города сообщили, что к теплу 250 подключено объектов социальной сферы. Заполнение систем теплоносителем идет в штатном режиме, с каждым часом запущенных объектов становится больше.

Фото с сайта администрации города Кургана.