Более 15 тысяч курганских семей получили соцвыплаты

В Курганской области более 15,6 тысяч семей получили социальную поддержку в 2022 году.

По отчету управления соцзащиты, в 2022 году ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первенца смогли получить 7,7 тысяч семей, а при рождении третьего ребенка или последующих детей её получили 7,9 тысяч семей.

Региональный материнский капитал в размере 40 тысяч рублей получили 40 малоимущих семей, в которых мамы родили по двойне. 15 многодетных малоимущих мам со знаком «Материнская слава» также получили единовременные денежные пособия.

536 зауральским семьям, признанными бесплодными, предоставили право на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Со слов начальника ГУ социальной защиты населения Елены Ситниковой, в прошлом году на социальную поддержку зауральских семей было израсходовано почти 2 млрд рублей. Основная часть средства была выделена из федерального бюджета, и лишь 12,3 млн рублей – это средства областной казны.