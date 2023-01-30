Более 18,5 тысяч детей в Зауралье уже получили новое единое пособие

Топ-5 часто задаваемых специалистам Социального фонда вопросов по единому пособию.

Кто может оформить новое единое пособие?

Выплаты назначаются по таким же правилам, как и ранее выплачивались пособия для семей с детьми до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. На единое пособие могут претендовать семьи со среднедушевым доходом менее одного прожиточного минимума на человека. В Курганской области прожиточный минимум на душу населения – 13 513 рублей. Также выплаты могут оформить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки.

«В настоящий момент специалисты ОСФР по Курганской области обработали более 21 тысячи заявлений на единое пособие, из которых около 13 тысяч одобрено», - рассказала Светлана Волторнист,ведущий специалист- экспертгруппы по взаимодействию со СМИи связям с общественностью ОСФР по Курганской области.

От чего зависит размер нового единого пособия?

Размер пособия составит 50,75 или 100%.

50% - базовый размер выплаты. В Курганской области она составляет 6 937 рублей. На 27 января, 4616 детям одобрена выплата в данном размере.

75% - выплата назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Сумма для жителей Зауралья - 10 405 рублей. 2910 детей получают выплату в этом размере.

«100% - если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума. Для населения Курганской области выплата составит 13 874 рублей. Максимальное пособие получают 14166 детей», - уточнила Светлана Волторнист.

Если выплата назначается женщине, в ставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. В Курганской области прожиточный минимум трудоспособного гражданина – 14 729 руб.

Какие документы необходимо предоставить для получения нового единого пособия?

Для получения пособия нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по Курганской области по месту жительства, также заявление можно подать через МФЦ.

«Сведения о доходах, необходимые для расчета среднедушевого дохода семьи, органы СФР запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Дополнительные сведения о доходах заявителю необходимо предоставлять только в том случае, если члены семьи студенты или сотрудники «силовых» ведомств», - пояснилаСветлана Волторнист,ведущий специалист- экспертгруппы по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью

ОСФР по Курганской области.

За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?

Для единого пособия расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в январе 2023 года, то будут учитываться доходы с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года, а если в марте 2023 года – с февраля 2022 года по январь 2023 года.

В какие сроки будет производиться выплата нового единого пособия?

СФР производит выплаты за предыдущий месяц. Соответственно, в январе была выплата произведена досрочно, в феврале пособия не будет. В дальнейшем, начиная с марта, выплаты будут осуществляться третьего числа каждого нового месяца.

По состоянию на 27 января,более 18,5 тысяч детей уже получили выплату по единому пособию.

Фото Николая Пушилина.

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