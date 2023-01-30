Более 18,5 тысяч детей в Зауралье уже получили новое единое пособие

Топ-5 часто задаваемых специалистам Социального фонда вопросов по единому пособию.
Кто может оформить новое единое пособие?
Выплаты назначаются по таким же правилам, как и ранее выплачивались пособия для семей с детьми до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. На единое пособие могут претендовать семьи со среднедушевым доходом менее одного прожиточного минимума на человека. В Курганской области прожиточный минимум на душу населения – 13 513 рублей. Также выплаты могут оформить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки.
«В настоящий момент специалисты ОСФР по Курганской области обработали более 21 тысячи заявлений на единое пособие, из которых около 13 тысяч одобрено», - рассказала Светлана Волторнист,ведущий специалист- экспертгруппы по взаимодействию со СМИи связям с общественностью ОСФР по Курганской области.
От чего зависит размер нового единого пособия?
Размер пособия составит 50,75 или 100%.
50% - базовый размер выплаты. В Курганской области она составляет 6 937 рублей. На 27 января, 4616 детям одобрена выплата в данном размере.
75% - выплата назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Сумма для жителей Зауралья - 10 405 рублей. 2910 детей получают выплату в этом размере.
«100% - если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума. Для населения Курганской области выплата составит 13 874 рублей. Максимальное пособие получают 14166 детей», - уточнила Светлана Волторнист.
Если выплата назначается женщине, в ставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. В Курганской области прожиточный минимум трудоспособного гражданина – 14 729 руб.
Какие документы необходимо предоставить для получения нового единого пособия?
Для получения пособия нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по Курганской области по месту жительства, также заявление можно подать через МФЦ.
«Сведения о доходах, необходимые для расчета среднедушевого дохода семьи, органы СФР запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Дополнительные сведения о доходах заявителю необходимо предоставлять только в том случае, если члены семьи студенты или сотрудники «силовых» ведомств», - пояснилаСветлана Волторнист,ведущий специалист- экспертгруппы по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью
ОСФР по Курганской области.
За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?
Для единого пособия расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в январе 2023 года, то будут учитываться доходы с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года, а если в марте 2023 года – с февраля 2022 года по январь 2023 года.
В какие сроки будет производиться выплата нового единого пособия?
СФР производит выплаты за предыдущий месяц. Соответственно, в январе была выплата произведена досрочно, в феврале пособия не будет. В дальнейшем, начиная с марта, выплаты будут осуществляться третьего числа каждого нового месяца.
По состоянию на 27 января,более 18,5 тысяч детей уже получили выплату по единому пособию.
Фото Николая Пушилина.
Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.
Комментарии