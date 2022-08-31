Более 20 зауральских школьников получили полные рюкзаки тетрадей и фломастеров

Региональное отделение партии «Единая Россия» организовало акцию «Собери ребёнка в школу». Рюкзаки со школьными принадлежностями вручили более чем 20 мальчишкам и девчонкам.

- Это как раз тот случай, когда есть желание и необходимость помочь по сбору ребёнка в школу. Общественная приёмная «Единой России» посчитала необходимым оказать помощь нуждающимся. Мы объявили сбор макулатуры. Откликнулось очень много граждан, много организаций. Мы собрали достаточно большое количество макулатуры. Макулатура превратилась в денежные средства, денежные средства превратились в такие подарки. Все очень просто, но вместе с тем это очень значимо, - прокомментировала и.о.руководителя Общественной приёмной партии Ольга Баланчук. Она поблагодарила всех, кто принял участие в этом добром деле.

Дети довольны, их папы и мамы тоже, благодарят партию за внимание и поддержку.

- Старшая дочь у нас с инвалидностью. Раньше мы получали к школе такую поддержку. В этом году тоже решили позвонить в приёмную партии, оказалось, что можем рассчитывать на канцелярию как многодетная семья. У меня два школьника. Считаю, что это очень хорошая поддержка, тем более сейчас цены, сами знаете какие. К школе подготовить ребёнка не очень дёшево. А если их двое или трое, то тем более, - рассказала жительница кургана Ирина Прокопьева, воспитывающая троих детей.

Помощь оказали десятки организаций и просто неравнодушных жителей Курганской области.

- Управление федеральной налоговой службы на постоянной основе следит за проведением благотворительных акций. Сотрудниками управления было собрано более полутора тонн макулатуры, на собранные средства от которой куплены детские принадлежности, - пояснила главный государственный налоговый инспектор отдела оказания госуслуг УФНС России по Курганской области Светлана Бубнова.

Акцию перед началом учебного года партия проводит вот уже много лет. Есть у неё и постоянные партнёры.

- И сотрудники приносили, и на работе все службы свои обошли. Собрали всю бумагу, которая сегодня не нужна уже, не принимает участия в документообороте. Всю её сдали. К сожалению, есть ещё дети, которые не полностью готовы к школе. И не у всех родителей есть возможность их собрать, как положено. Поэтому мы всегда откликаемся на такие акции. Даже если в следующем году будет акция по сбору металлолома, обязательно будем в ней принимать участие. И обязательно поддержим малоимущие семьи и тех ребятишек, которых надо собрать в школу, - отметил Олег Попов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган».

На встречу пригласили представителей ГИБДД, которые провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Безопасность – превыше всего!

- Все детки у нас становятся самостоятельными участниками дорожного движения, они идут в школу, возвращаются из неё. Световой день сокращается. Детям необходимо быть заметными на дороге при переходе проезжей части, при движении в жилой зоне. Поэтому сегодня мы рассказываем, для чего нужны световозвращающие элементы, как их можно сделать своими руками, и объясняем какое количество таких элементов должно быть на одежде ребёнка, - прокомментировала Марина Кондратьева, старший инспектор УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Это далеко не последняя акция, организованная «Единой Россией» для школьников. Как подчёркивают в партии, помощь получит каждый.

Екатерина Черепанова. Фото автора.

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