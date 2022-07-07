Более 200 курганских пенсионеров повысили свою финансовую грамотность

Свыше 200 бабушек и дедушек по всей области узнали от молодых волонтеров, как пользоваться порталом Госуслуг, оплачивать ЖКХ, не выходя из дома, и, что очень важно, как не стать жертвами телефонных мошенников.

В Курганской области проходит ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. Одно из них – акция «Расскажи бабушке!», которую провели представители Российского движения, школьников движения «Юнармия», ребята из кадетских классов и студенты среднего профессионального образования.

Волонтеры рассказали пенсионерам о том, как правильно реагировать на сомнительные звонки и как действовать, чтобы не стать жертвой вымогательства.

Акция регулярно проводится в каждом муниципальном образовании региона с февраля этого года.

Ранее мы сообщали, что 24 июня на базе Регионального центра развития добровольчества прошла защита региональной заявки перед федеральными экспертами в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

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