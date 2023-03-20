Более 2,5 тысяч юных зауральцев весной отдохнут в лагерях

Во многих школах Курганской области стартовали каникулы, а в детских лагерях — весенние смены. Всего в этот период в регионе будет работать 74 организации отдыха детей и их оздоровления: 3 загородных оздоровительных лагеря, 1 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия и 70 лагерей с дневным пребыванием детей, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Ожидается, что в период весенних каникул отдохнуть и поправить свое здоровье в лагерях смогут более 2,5 тысяч юных зауральцев.

Ребята, приехавшие в лагерь «Звездный», окажутся на смене под названием «Сердце цирка» и смогут принять участие в организации настоящего циркового шоу. Всю неделю мальчишки и девчонки будут заниматься акробатикой, пробовать себя в пантомиме и иллюзионизме, а также активно участвовать во всех отрядных и общелагерных мероприятиях.

В лагере «Салют» отдыхающих ждет «Космическое ТВ». На смене дети станут участниками турнира, в рамках которого продемонстрируют свои телеканалы на определенные тематики, такие как «Танцы в невесомости», «Песни через световые года», «Искусство в темноте» и другие.

В «Чумляке» будет организована смена научной направленности, цель которой - развитие практических навыков решения олимпиадных заданий по биологии. Она будет интересна тем ребятам, которые собираются связать свою жизнь с медициной, сельским хозяйством, психологией, физкультурой и спортом.

В лагере «Романтика» этой весной пройдут смены: «Профильная весна» для аниматоров и фотографов, «Театральная гримерка» для будущих артистов, «Делай!» для юных экологов и «Машина времени», посвященная истории нашей Родины, становлению мира, начиная с каменного века. В том числе в рамках смены будет реализован проект «Здоровый класс», цель которого — предоставление санаторно-курортного лечения детям без отрыва от образовательного процесса.

Фото с официальной страницы областного департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте».

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