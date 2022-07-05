Более 35 тысяч курганцев приняли участие в месячнике по санитарной очистке города

Месячник санитарной очистки территории города помог сделать улицы и общественные пространства Кургана чистыми, красивыми и уютными. Теперь общая задача всех горожан – сохранить их такими. Сейчас, летом, во время отдыха в парках и скверах, на городских пляжах, на спортивных и детских площадках, во время прогулок по улицам нам всем очень важно помнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Чистота в нашем городе напрямую зависит от каждого из нас.

В месячнике по санитарной очистке территории города Кургана этой весной в общей сложности приняли участие более 35 тысяч человек. Жители и организации вывезли более 15 тысяч тонн отходов, из которых 81 тонна собрана во время проведения общегородских субботников, сообщили в пресс-службе администрации города.

В общегородском субботнике участвовали порядка 400 сотрудников структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации города Кургана. Муниципальные служащие привели в порядок территории по проспекту Машиностроителей (в районе старого Рябковского кладбища), улицы Гагарина – Половинская – Станционная, ЦПКиО, Городской сад. На полигон с этих территорий было вывезено почти 80 тонн отходов.

На территории городских лесов в районе водоёма Голубые озёра состоялся ещё один общегородской субботник, в котором участвовали около четырёхсот человек – сотрудники органов исполнительной власти Курганской области, депутаты Курганской городской Думы, а также сотрудники АО «Транснефть – Урал». Собрали 1,43 тонны отходов.

Для организаций и жителей города Кургана был организован бесплатный приём отходов на Шуховский полигон по предварительной заявке. От организаций поступило более 100 заявок более чем на 200 транспортных средств, на полигон передано 510 тонн отходов.

Административно-техническая инспекция города Кургана организовала общественные работы, в ходе которых с территорий общего пользования в границах улиц Красина, Станционная, Климова, Набережной, Половинской, Зорге, К. Мяготина, Невежина, в районе гаражно-строительных кооперативов и жилых домов по проспектам Машиностроителей и Маршала Голикова, по улице Б.-Петрова, вдоль Шадринского тракта от федеральной трассы «Иртыш» до улицы Родькина, в районе Савельевского переезда, между шоссе Тюнина и улицей Б.-Петрова, в микрорайоне Глинки собрали около 2200 мешков твёрдых коммунальных отходов – 11 тонн мусора и вывезли их на Шуховский полигон.

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