Более 400 тысяч зауральцев регулярно занимаются физкультурой и спортом

В Курганской области систематически занимаются физической культурой и спортом более 400 тысяч граждан. Об этом рассказал начальник регионального управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

«Это не только наше желание увеличить прогрессию. К 2030 году, как сказал Владимир Владимирович Путин, 70% населения страны должны систематически заниматься спортом. А для этого должны появляться новые спортивные объекты, что и происходит на территории Курганской области», - отметил Сергей Моторин.

Также он рассказал о спортивных планах на 2023 год: «Начнется реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни», в городе Кургане будут реализованы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, один в микрорайоне Заозерном, второй в Восточном. Сроки — 2023-2024 годы. Мы постараемся ускориться и, если у нас все получится, то они будут построены в 2023 году. Продолжится строительство бассейна в Заозерном. Срок его сдачи в эксплуатацию — 2023 год. В городе Далматово будет возведен модульный спортивный зал, 2 «умные» спортивные площадки в Шадринске и Кургане, продолжится обустройство площадок ГТО, площадок для воркаута. В инвест-программе значатся 9 мини-стадионов, в 2022 году было реализовано 4 пришкольных стадиона. География спортивных объектов расширится. Я убежден, что население оценит это по достоинству и будет эти объекты использовать в ежедневном формате».

Сергей Моторин также добавил, где можно найти информацию обо всех спортивных объектах в регионе: «На нашем сайте управления есть интерактивная карта, информация о спортивных объектах еженедельно обновляется. Это спортивные катки, лыжные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы. Найти для себя необходимый спортивный объект не составит труда. Если мы говорим об «умной» площадке, то в Заозерном уже реализован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и в селе Чумляк, в лагере для одаренных детей. Я рекомендую всем эти объекты, особенно тем, кто живет рядом. Сколько раз я приезжал, они никогда не пустуют и в летнее, и в зимнее время. От всех занимающихся я получаю только положительные ответы. В Молодежном парке у нас открыта площадка для воркаута и площадка для пляжного волейбола. Граждане заинтересованы в разных видах спорта, и они получают полный спектр»

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.