Более 480 семей Курганской области станут родителями благодаря ЭКО

Направление на бесплатную процедуру ЭКОза 10 месяцев этого года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» получила 481 зауральская семья.

«Для многих семейных пар рождение ребенка – желанное событие. Но, к сожалению, не всегда это происходит естественным путем, без вмешательства медицины. Если супругам до 35 лет и беременность не наступает в течение 1 года или, если супругам более 35 лет и беременность не наступает в течение 6 месяцев, то им стоит обратиться за консультацией к гинекологу по месту жительства», - посоветовала главный врач областного перинатального центра Татьяна Осина.

После первичного обследования супруги получают направление в кабинет «Брак и семья» при перинатальном центре. Там будущие родители проходят углублённое обследование. При необходимости паре назначается лечение. Татьяна Осина отметила, что после него беременность естественным путём наступает у 65% пар.

При показаниях для проведения процедуры ЭКО пара получает направление в Центр вспомогательных репродуктивных технологий. При наличии медицинских показаний всем категориям граждан вне зависимости от уровня дохода семьи процедура проводится совершенно бесплатно.

Департамент здравоохранения Курганской области сообщил, что благодаря экстракорпоральному оплодотворению с 2019 по 2021 годы в регионе родились 534 малыша. Через Фонд обязательного медицинского страхования на финансирование процедуры ЭКО в этом году уже направлено более 45 млн рублей.

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