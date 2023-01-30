Более 6,5 тысяч шадринцев проголосовали за территорию, на благоустройство которой федералы выделят деньги

Более 6,5 тысяч шадринцев уже определились с выбором территории, которая должна принять участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По информации городской администрации, голосование проходит в штатном режиме. При подведении результатов голоса будут складываться с сайта и из урны для голосования.

Причем голоса ежедневно проходят модерацию системой и администраторами сайта. При подсчете не учитываются повторяющиеся голоса, поступившие с одного IP-адреса, а также голоса с IP-адресов, находящихся за пределами нашей страны.

«Это вынужденная мера, необходимая для исключения накрутки голосов», - пояснили в администрации.

Голосование продлится до 30 января включительно, а итоги будут подведены 31 января на заседании рабочей группы по отбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе.

Пока что лидером голосования на сегодняшний день остается общественная территория для семейного и активного отдыха в районе лыжной базы в поселке Звездном, за которую отдано более половины голосов от числа участников - более 3,6 тысяч человек. Но у нее в соперниках три общественных территории, которые претендуют на благоустройство: парковая зона у Дома культуры Нового поселка «Созвездие», которая сейчас находится на 2 месте рейтинговой таблицы, сквер машиностроителей имени Я.Я. Рубана, сквер по адресу: улица Треугольник Депо, 71.

Ранее глава Шадринска Антон Мокан заявил, что на голосование выдвинуты территории, находящиеся в разных частях города, так как жители поселков также нуждаются в современных площадках и скверах, где можно будет комфортно проводить время взрослым и детям, заниматься спортом.

«Мы делаем все возможное в этом направлении. Приглашаю всех шадринцев принять активное участие в голосовании. От нашего с вами сегодняшнего выбора зависит то, каким будет родной город в будущем», - полагает глава Шадринска.

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