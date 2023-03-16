Более 700 млн. рублей на модернизацию объектов ЖКХ

Эти перспективы были озвучены в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое 16 марта провёл вице-премьер Марат Хуснуллин. Губернатор Курганской области принял участие в заседании в формате ВКС.

«Совместно с Правительством РФ выделяем более 700 млн. рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023/24 годах. В основном речь идет о реконструкции и капитальном ремонте 62 км коммунальных сетей в 8 муниципальных центрах Курганской области. В соответствии с планом работы по комплексной модернизации сетей будут проведены в 2023\24 годах в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске, Лебяжье», - написал губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале, рассказывая об итогах заседания.

По поручению вице-премьера главы регионов представят доклады об анализе износа сетей коммунальной инфраструктуры. Поручение дано в связи с масштабной программой модернизации ЖКХ.

«Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сообщил, что в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 трлн.рублей. Наша задача – сформировать комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

На заседании были рассмотрены вопросы жилищного строительства, ход реализации федеральных проектов, а также одобрены новые проекты региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Вице-премьер уточнил, что финансирование комплексной программы предусмотрено из федерального, региональных бюджетов, а также за счёт частных инвестиций.

Фото пресс-службы правительства Курганской области.