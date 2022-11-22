Более 75% взрослых курганцев употребляют алкогольные напитки

С 17 октября по 14 ноября департамент здравоохранения на своем сайте и официальных группах в социальных сетях проводил опрос «Ваше мнение об употреблении алкоголя». Предлагалось ответить на 10 вопросов.

Выяснилось, что большинство опрошенных граждан (75,8%) употребляют алкоголь, остальные 24,2% никогда не пили.

50,9% респондентов отдают предпочтение слабоалкогольным напиткам, 22,3% опрошенных предпочитают пиво, 8,1% легкие коктейли. 18,7% анкетируемых предпочитают крепкие алкогольные напитки.

90,4% респондентов редко употребляют алкоголь, 3,1% – раз в неделю, 6,5% - регулярно.

Также курганцев спросили, в каких ситуациях они чаще всего употребляют спиртное. Выяснилось, что 62,1% опрошенных выпивают по случаю праздников, 19,1% – в компании с друзьями для веселья, 12,7% – для снятия стресса, 6,1% – по выходным.

Большинство опрошеных (93,5%) отрицательно относятся к распитию спиртных напитков в общественных местах, транспорте, парках и других общественных местах, 6,5% – нейтрально.

76,9% респондентов считают, что продажа спиртных напитков несовершеннолетним граждан способствует развитию у них алкогольной зависимости в будущем, 23,1% считают, что нет.

Интересно, что большая часть анкетируемых (75,8%) положительно относятся к запрету продаж алкогольной продукции в ночное время и в определенные дни, а также в местах проведения культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий, 13,7% – относятся нейтрально, 6,8% опрошенных относятся к запрету отрицательно, 3,7% – затрудняются ответить.