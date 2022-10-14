Более 8 тысяч зауральцев подхватили ОРВИ

В Зауралье за неделю 8726 человек заболели ОРВИ, случаев гриппа не зарегистрировано. Такую информацию приводит Управление Роспотребнадзора по региону.

Показатель заболеваемости составил 105,5 на 10 тысяч населения. В городе Кургане зарегистрировано 5106 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 163,5 на 10 тысяч населения. Как в областном центре, так и в целом по региону отмечается снижение темпов заболеваемости.

По данным еженедельного лабораторного мониторинга рост заболеваемости обусловлен циркуляцией риновирусов, аденовирусов, метапневмовирусов и парагриппа. Вирисы гриппа не циркулируют.

В Зауралье в настоящее время всего привито против гриппа 165821 человек, что составляет 21% от населения области, в том числе детского населения – 47811 человек.

Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, так же, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.