Поправки "Единой России" предусматривают финансирование мер соцподдержки граждан
Все новости
За две недели накормили горячим обедом более 700 человек
Участвовали 27 корпоративных клубов
Фестиваль прошел в Международный день студента
Помощь предоставляется на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных
Учащиеся находят на таких ресурсах важную информацию об уроках, внеучебной деятельности
В областном центре приступили к новогоднему оформлению города
23 ноября 2012 года в Илизаровском парке был открыт памятник с собакой «Они служат науке»
Впереди у чиновников – сдача нормативов комплекса ГТО
У детей должно появиться желание трудиться в Курганской области
В этом году в регионе будут работать более 150 спортивных объектов
Учащиеся с 1 по 11 класс могут приступить к занятиям уже сейчас
Замести следы не удалось
Обсудили вопросы по обеспечению безопасности
Эти данные получил департамент здравоохранения в ходе опроса общественного мнения
Вернулись и «лежачие полицейские» после ремонта на улице Максима Горького.
При их соблюдении вы будете защищены от риска возникновения аварии
Приехали более 70 представителей сборных команд из 8 федеральных округов
Уже начали работу Новогодняя почта и Мастерская Деда Мороза