Более 90% курганцев знакомы с комплексным планом развития региона

В феврале 2023 года региональный департамент экономического развития на своем сайте провел опрос местных жителей, в котором они должны были оценить работу электронной платформы «Комплексный план развития территорий Курганской области».

Как утверждают в профильном ведомстве, 91% граждан, принявших участие в опросе, знает, что в сети интернет функционирует электронный формат комплексного плана развития территории Курганской области.

82% респондентов оказалась интересной и полезной информация по строительству и реконструкции объектов социальной сферы: больниц, поликлиник, школ, детских садов, спортивных сооружений, инфраструктуры, новым инвестиционным проектам.

Около 60% граждан, принявших участие в опросе, наблюдали на интерактивной карте за тем, как реализуются мероприятия по строительству, ремонту либо реконструкции объектов социальной, инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, 35% респондентов часто, почти ежедневно пользуются этой возможностью.

Отметим, комплексный план развития области сформирован для социально-экономического развития всех муниципальных образований региона на основе максимального использования потенциала территорий.

На платформе настроены удобные механизмы фильтров поиска объектов. Есть и интерактивная карта отображения мероприятий, где ведутся работы по строительству, реконструкции (модернизации), ремонту, онлайн-камеры видеонаблюдения для просмотра текущего состояния работ.

Фото Николая Пушилина

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