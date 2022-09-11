Более чем 800 жителям Зауралья на безвозмездной основе выдали 42,5 тонны семенного картофеля

В Курганской области весной этого года в по инициативе губернатора Вадима Шумкова была введена дополнительная мера адресной поддержки по предоставлению жителям региона семенного картофеля.

В соцзащите напомнили, что картофель могли получить те зауральцы, кто планировал посадить картофель на площади, не используемой пять и более лет.

Как отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова, порядка 840 жителям области на безвозмездной основе было выдано 42,5 тонны семенного картофеля. «В результате реализации этой меры социальной поддержки дополнительно было обработано около трёх гектаров земли, а собранный осенью урожай картофеля, одного из основных продуктов питания, составил почти 210 тонн. Это, в свою очередь, поможет подготовиться к зиме – сделать необходимые запасы», – прокомментировала Елена Ситникова.

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