Более чем в 40 курганских семьях родились двойняшки

В Кургане в 2022 году на свет появилась 41 двойня. Богатым месяцем для рождения двоен стал январь, зарегистрировано 12 двоен.

Из числа рожденных малышей-двойняшек преимущественно мальчики - 17, девочки - 14 и разнополых – 10, уточнили в Курганским городским отделом Управления записи актов гражданского состояния Курганской области.

В апреле 2022 зарегистрировано рождение тройни - в семье родились сразу три мальчика Павел, Савелий и Арсений.

За пять лет Курганским городским отделом самое большое количество двоен зарегистрировано в 2020 году, тогда их было 56 (в 2018 - 49, 2019 - 50, 2021 - 39).

«Близнецы (двойняшки) в мире появляются далеко не у всех. С давних времен к этому относятся по-разному. Одни считают знаком удачи, другие – испытанием», - комментируют специалисты ЗАГСа.

Фото с сайта freepik.com

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