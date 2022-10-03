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Более чем в 800 домах Кургана стали тёплыми батареи

Подача отопления в жилые дома началась ранее намеченных сроков.

3 октября, 2022 - 14:30

Тепло получает 801 многоквартирный дом города Кургана. Такие данные  приводит Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Каждый день количество домов в областном центре, подключённых к теплоносителю, увеличивается. Работа по подключению жилых домов к теплу велась без выходных, сообщили в пресс-службе администрации города. Директор департамента ЖКХ Роман Медведев сообщил, что контроль за запуском отопления на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах будет продолжен.

Запуск отопления в городе для учреждений социальной сферы начался 27 сентября. По причине холодной погоды по поручению главы города Кургана Елены Ситниковой подача отопления в жилые дома началась ранее намеченных сроков, с 29 сентября.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев сообщил, что в скором времени при департаменте начнёт работать «горячая линия», телефон которой будет сообщён чуть позже.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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3 октября, 2022 - 14:30

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