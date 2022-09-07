Более пяти с половиной тысяч зауральцев покусали клещи

По поводу укусов клещами с начала сезона, с 6 апреля 2022 года, обратились 5530 человек, в том числе 1371 ребёнок, что на уровне среднемноголетних показателей.

Из пострадавших от укусов против клещевого вирусного энцефалита были привиты 762 человека, в том числе 187 детей.

Проведена лабораторная диагностика 1536-и клещей, снятых с людей; вирус клещевого энцефалита выявлен в 23 экземплярах, в 60 экземплярах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 5 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), в 2-х – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ). Зарегистрированы 38 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 33 клещевым боррелиозом, диагнозы подтверждены лабораторно.

По словам пресс-секретаря Роспотребнадзора Светланы Хомко, привито от клещевого вирусного энцефалита 31074 человека (65,5 % от числа запланированных), в том числе 16645 детей (66,1 % от числа запланированных к иммунизации).

В эпидемический сезон 2022 года акарицидные обработки запланированы на площади 2500 га, в том числе 600 га территории летних оздоровительных учреждений. В настоящее время выполнены обработки на территории 2519,97 га, в том числе – 625,7 га детских учреждений отдыха и оздоровления.

По вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита можно получить консультацию в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области по тел.: (3522) 46-03-17 в рабочее время.

Ситуация остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Курганской области.