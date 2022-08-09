Более пяти тысяч выпускников подали документы в колледжи и техникумы Курганской области

Более пяти тысяч выпускников подали документы в колледжи и техникумы Курганской областиПрофессии в сфере педагогики и IT-специальности стали самыми востребованными среди поступающих в зауральские колледжи и техникумы. Это показал мониторинг, проводимый Департаментом образования и науки Курганской области.

Как отметила начальник отдела профессионального образования Департамента образования и науки Яна Селиванова, по состоянию на 5 августа в подведомственные профессиональные образовательные организации на бюджетные места было подано 5295 заявлений. Больше всего желающих поступить в Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова – свыше 1000. Не менее популярны среди абитуриентов Курганский педагогический колледж, Курганский государственный колледж, Курганский техникум сервиса и технологий и Шадринский политехнический колледж.

- В сфере сервиса и услуг наиболее популярны: «Коммерция», «Гостиничное дело», «Технология парикмахерского искусства», «Поварское и кондитерское дело». Также большой интерес абитуриентов вызывает специальность «Пожарная безопасность». В сфере промышленности востребованы «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Сварочное производство», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология машиностроения». В сфере строительства среди всех специальностей предпочтение отдают таким, как «Архитектура», «Мастер общестроительных работ», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», - пояснила Яна Селиванова.

Выпускник курганской гимназии №30 Кургана Вячеслав Чечулин подал документы в Курганский техникум сервиса и технологии на специальность «Поварское и кондитерское дело».

- В этот техникум я попал благодаря проекту «Билет в будущее», когда мы проходили профессиональные пробы. На тот момент по итогам тестирования на сайте я уже решил для себя, что хочу быть поваром. Но то, что я увидел в мастерских техникума, превзошло все мои ожидания: отличное современное оборудование, отзывчивые преподаватели, доброжелательные студенты. Мне даже разрешили самому сварить кофе и испечь булочку. Непередаваемые ощущения! Очень надеюсь, что моя мечта осуществится, и я буду здесь учиться, - рассказал Вячеслав Чечулин.

Отметим, что приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования Курганской области продлится до 15 августа. Списки поступивших в колледжи и техникумы будут известны во второй половине месяца. Если не все бюджетные места будут заполнены - прием документов на такие специальности может быть продлен до 25 ноября. А те, кто пока еще не определился с выбором профессии, могут пройти тестирование на сайте «Билет в будущее». Профориентационная программа реализуется Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».

Всего в регионе работают 20 техникумов и колледжей, а также пять филиалов вузов, которые ведут подготовку по программам среднего профессионального образования. В 2022 году выделено 4,5 тысяч бюджетных мест. В этом году абитуриенты, поступающие в учреждения СПО, могут подать документы на зачисление через портал Госуслуг.

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