Более пяти тысяч зауральских школьников получат «Билет в будущее»

В Курганской области в проекте «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование», в этом году примут участие около пяти тысяч школьников. Навигаторами в мир профессий для них станут 54 педагога из разных муниципалитетов региона, прошедшие специальное обучение по профориентированию подростков.

- Считаю, что нынешнему поколению школьников очень повезло, ведь сейчас ребят учат осознанно подходить к выбору профессии. Мой сын перешел в 9 класс, и он уже участвовал в проекте: проходил тестирование и пробы. Пока окончательно не определился, кем быть, но у него еще есть время, а главное – есть интерес. Уверена, проект ему поможет, как и многим другим школьникам, желающим вытянуть свой счастливый «билет в будущее», - отметила педагог-навигатор школы №24 Любовь Михаленкова.

Двухэтапную профориентационную диагностику, основанную на уникальных разработках отечественных ученых, пройдут в этом году школьники, участвующие в проекте «Билет в будущее», отметили в пресс-службе департамента образования и науки. Фонд Гуманитарных Проектов расширил линейку форматов, которые станут доступны миллионам ребят, их родителям и педагогам по всей стране уже в сентябре. В их числе как новые, так и хорошо зарекомендовавшие себя форматы. Они составляют единую систему, аналогов которой по масштабам и эффективности в России нет.

- В этом году путь ребенка, который хочет найти свое призвание в жизни, в системе «Билет в будущее» будет состоять из знакомства с профориентацией с помощью цифрового контента, двухэтапной диагностики, «Примерочной профессии», дающей возможность подобрать подходящие специальности под выбранные показатели ребенка в режиме тренажера, «Фестиваля профессий», предлагающего возможности тестирования с привлечением работодателей, мультимедийной выставки-квеста в уникальном игровом формате, покрывающей 90% рынка труда и созданной на базе многолетнего опыта проекта «Россия-Моя история» для знакомства с сотнями профессий, - уточняют организаторы.