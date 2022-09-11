Более шести тысяч зауральцев заразились ОРВИ

В Курганской области за прошедшую неделю зарегистрировано 6365 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 76,9 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного порога по совокупному населению. В Кургане диагноз ОРВИ поставили 3884 гражданам. Показатель заболеваемости составил 124,3 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного порога по совокупному населению.

Увеличение числа заболевших сопряжено с изменением погодных условий и формированием детских коллективов. По данным еженедельного лабораторного мониторинга рост заболеваемости обусловлен циркуляцией риновирусов, метапневмовирусов и парагриппа.

Детским учреждениям образования в это время необходимо вовремя привить детей против гриппа. Кроме того, рекомендуется уделять должное внимание раннему выявлению больных детей, их изоляции и проведение других профилактических мероприятий.

Как подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, регулярная вакцинация лиц в группах риска до начала эпидсезона является в настоящее время наиболее эффективной защитой от гриппа. Всем жителям области от шести месяцев и старше, входящим в группы риска по возрасту, состоянию здоровья, показана ежегодная вакцинация, которую лучше всего проводить в период с сентября по ноябрь.

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