Новый мир
Курган 16o
Курс ЦБ:$60,4561,31
16+
Версия для слабовидящих

Более шести тысяч зауральцев заразились ОРВИ

Увеличение числа заболевших сопряжено с изменением погодных условий.

13 сентября, 2022 - 15:00

В Курганской области за прошедшую неделю зарегистрировано 6365 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 76,9 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного порога по совокупному населению.  В Кургане диагноз ОРВИ поставили  3884 гражданам. Показатель заболеваемости составил 124,3 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного порога по совокупному населению.

Увеличение числа заболевших сопряжено с изменением погодных условий и формированием детских коллективов. По данным еженедельного лабораторного мониторинга рост заболеваемости обусловлен циркуляцией риновирусов, метапневмовирусов и парагриппа.

Детским учреждениям образования в это время необходимо вовремя привить детей против гриппа. Кроме того, рекомендуется уделять должное внимание раннему выявлению больных детей, их изоляции и проведение других профилактических мероприятий.

Как подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, регулярная вакцинация лиц в группах риска до начала эпидсезона является в настоящее время наиболее эффективной защитой от гриппа. Всем жителям области от шести  месяцев и старше, входящим в группы риска по возрасту, состоянию здоровья, показана ежегодная вакцинация, которую лучше всего проводить в период с сентября по ноябрь.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

13 сентября, 2022 - 15:00

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество