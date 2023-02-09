Более трети курганцев считают, что мужчинам можно и нужно дарить цветы

Курганские женщины уверены, что дарить мужчинам цветы – нормально, в то время как представители сильного пола убеждены, что букет – плохой подарок для мужчины.

Наиболее подходящими поводами для вручения мужского букета считаются юбилей, получение награды и победа в соревнованиях, а самыми уместными цветами — розы, гвоздики и каллы. Таковы результаты опроса, который в преддверии Дня влюбленных и 23 февраля сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В вопросе об уместности мужских букетов мнения жителей Кургана разделились: 34% опрошенных убеждены, что это вполне допустимо, а 30% — что такой подарок не подходит для представителей сильного пола. Сторонников точки зрения, что мужские букеты имеют место быть, в два раза больше среди женщин (47% против 22% среди мужчин). Сами же мужчины чаще настаивают на неуместности такого подарка (44% против 21%).

По какому поводу можно подарить цветы мужчине? Наиболее подходящим праздником 45% жителей Кургана считает юбилей или день рождения. На втором месте — вручение награды, на третьем — победа в соревнованиях: в том, что в таких ситуациях букет абсолютно приемлем, уверены 35% и 33% опрошенных соответственно. Каждый четвертый (25%) думает, что цветы стоит вручить мужчине по случаю его ухода на пенсию, каждый пятый (20%) — в день профессионального праздника. День защитника Отечества считают подходящим поводом 13%, повышение в должности — 11%, день свадьбы —5%. Реже всего упоминались День святого Валентина и день знакомства (3% и 2% соответственно). По мнению 39% респондентов, цветы мужчине можно подарить на любой праздник или дату.

Вручение награды, выход на пенсию и профессиональный праздник чаще считают подходящим поводом мужчины, а повышение в должности и любое торжество — женщины.

Каким должен быть букет для представителя сильного пола? По мнению жителей Кургана, самые «мужские» цветы — это розы и гвоздики: их назвали по 14% опрошенных. Каждый одиннадцатый подарил бы каллы (9%), по 6% выбрали бы хризантемы и гладиолусы. Однако самая распространенная позиция — цветы в букете для мужчины могут быть любыми: так считают 56% горожан.