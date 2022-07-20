Большие храбрецы из малых народностей

45 лет назад курганец, военный историк Анатолий Кисличко подготовил научный реферат «Участие малых народов СССР в Великой Отечественной войне и на трудовом фронте» и явил миру имена новых героев

Недавно бывшему полковнику военной авиации Анатолию Семеновичу Кисличко исполнился 91 год. Несмотря на возраст, ветеран по-прежнему бодр, зримо сохранил в памяти годы службы в военных училищах Хабаровска, Кургана и Челябинска, держит тесную связь со многими сослуживцами. В свои годы он водит машину, занимается пчеловодством. В его гостеприимном летнем доме, расположенном в зауральском селе Раскатиха, часто гостят дети и внуки, интересуются его пасекой. В дедовский дом, пропахший ароматом меда, иной раз залетают пчелки, на что Анатолий Семенович заботливо их спрашивает: «Не заблудились, красавицы? Спешите обратно!»

Тема зацепила

О том времени, когда нынешний пчеловод, а в прошлом преподаватель Курганского высшего военно-политического авиационного училища работал над кандидатской диссертацией, полковник Кисличко вспоминает охотно.

– Однажды в руки мне попала интересная историческая книга, в которой я прочитал примерно такие строки: «До сих пор у нас нет ни одного научного исследования об участии малых народов Севера в боях за Советскую Родину». Эту тему я решил внимательно изучить. Ведь не секрет: среди героев минувшей Отечественной войны немало представителей Крайнего Севера. А они, как известно, талантливые люди, настоящие труженики – охотники, оленеводы, рыбаки. На фронте почти все стали либо снайперами, либо артиллеристами.

Как говорится, тема зацепила. Во время предоставленного тогда еще подполковнику Кисличко большого отпуска для написания кандидатской диссертации, он продолжал преподавательскую работу в Курганском авиационном училище. А еще объездил многие территории Дальневосточного края, побывал в различных архивах страны. В это же время офицера направили в Военно-воздушную академию имени Жуковского на шестимесячные курсы повышения квалификации. Здесь он поделился рабочими планами с начальником кафедры генералом Иваном Панкратовым. Ученый одобрил тему диссертации, отметил: «Идея интересная. Мы не должны забывать о наших героях. Тем более о представителях малочисленных народов нашей страны. Берись! Поможем!». И, сняв офицера с курсов, направил его обратно домой для написания диссертация кандидата исторических наук.

Если ты полюбишь Север…

Научными руководителями были известный историк, доктор философских наук Виталий Григорьевич Балицкий и академик Дальневосточного отделения Академии наук СССР Анатолий Иванович Крушанов.

– Анатолий Семенович Кисличко был первым историком из всего Советского Союза, собиравший по крупицам исторические фронтовые данные представителей всех пятнадцати народностей Севера: нанайцев, эскимосов, эвенов, хантов, чукчей, коряков и других фронтовиков из числа малочисленных этносов

И начались поездки. В Подольском военном архиве офицер Кисличко основательно пересмотрел все исторические данные на каждого героя, изучил сотни приказов, уведомлений, информационных данных, переписок с командованием штабов и военных подразделений и нашел немало героических личностей, прославивших холодный Дальний Север – окраину страны. Особенно Анатолия Семеновича заинтересовала легендарная фигура нанайца Максима Пассара, сына охотника из Хабаровского края. Меткого нанайца называли самым результативным снайпером Сталинградской битвы. Он уничтожил 237 фашистов.

– Я был искренне взволнован его подвигом на войне, – рассказал мне Анатолий Семенович. – И решил в своей кандидатской работе показать характер героя и его земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, обозначить народные традиции, которые помогли создать широкий образ настоящих героев.

Врёшь, не уйдешь!

…Максим Пассар рано познал все прелести охоты. Отец раскрыл ему секреты меткой стрельбы и особого терпения. Чтобы выследить зверя, приходилось в любую погоду, в любое время суток подолгу сидеть в засаде. Эти качества пригодились ему на войне.

Под Сталинградом Максим Пассар показал себя удивительно метким стрелком. Он занимал позицию на передовой еще ранним утром, да такую, что даже искусный немецкий снайпер не мог его заметить. Максим старался выматывать фашиста, готовясь к тому самому моменту, когда фашистский снайпер терял бдительность, и – уничтожал врага.

Однажды фашист решил обхитрить его. Из укрытия как бы неосторожно показался человек в каске. Когда Максим Пассар посмотрел в бинокль, то увидел, что каска… надета на палку. Пассар разгадал хитрость и продолжал выслеживать фашиста. Так и случилось: гитлеровец потерял бдительность и неосторожно выглянул из-за укрытия. В этот же момент Максим Александрович одним выстрелом «снял» его.

К началу осени на счету Пассара было уже более полусотни уничтоженных врагов. А ведь у него не было снайперской винтовки! Все свои победы он одержал с обычной трехлинейкой, без оптики.

Командование решило лучшему снайперу дивизии заменить «трехлинейку» на снайперскую винтовку. И результат не заставил себя долго ждать. С таким «подарком» герой смог увеличить число убитых фашистов втрое – всего за месяц!

Трижды Герой

Но война – жестокая штука. В январе 1943 года в одном из боев у поселка Песчанка Волгоградской области Максим Пассар сложил свою голову... Однако в этой последней битве он совершил поистине героический поступок! Казалось, операция по наступлению Красной Армии была под угрозой срыва. С замаскированных укрепленных позиций врагу удалось остановить наступление красноармейцев фланговым пулеметным огнем. Максим Александрович незаметно для немцев приблизился к вражеским пулеметам на близкое расстояние и меткими выстрелами ликвидировал фашистов. Благодаря этому была обеспечена успешная атака на врага.

Спустя месяц старшего сержанта Максима Александровича Пассара посмертно наградили орденом Красного Знамени. Это был второй орден – первый ему был вручен в октябре 1942 года.

– Но самая главная награда сержанту Пассару пришла через десятки лет. Президент страны Владимир Путин пошел навстречу коллективному обращению односельчан Максима Пассара и присвоил ему звание «Герой Российской Федерации»

Курганскому комсомолу – привет!

…А защита кандидатской диссертации героя этой публикации прошла успешно. Через некоторое время старшего преподавателя Курганского высшего военно-политического авиационного училища подполковника Кисличко направят в Москву на Всесоюзную конференцию, где он блестяще выступил с докладом, в который включил и выдержки из своей защищенной диссертации. Взволнованный его выступлением бывший руководитель ЦК комсомола Евгений Тяжельников сказал: «Передайте вашему курганскому комсомолу привет и поздравление за столь близкий сердцу доклад. Спасибо!».

И еще один штрих. После защиты диссертации Анатолий Семенович встретился с известным поэтом Евгением Долматовским, написавшим в годы Великой Отечественной войны поэму «Закон тайги» о герое Сталинградской битвы: снайпере Максиме Пассаре. На память о той встрече московский поэт и курганский историк вместе сфотографировались и пожелали друг другу успехов.

До сих пор Анатолию Семеновичу Кисличко памятны строки той поэмы:

Он такой нанаец – снайпер,

На его счету сегодня

Ненавистных фрицев сотня.

Научи всех нас, охотник,

Мудрости, своей сноровке.

Слава воину Пассару!

Слава снайперской винтовке!

А где же сейчас военный историк Анатолий Семенович Кисличко? На своей пасеке в зауральской Раскатихе. Сегодня у него всего две пчелосемьи. Немного, на большее ветеран не рассчитывает – возраст не позволяет. Зато такое удовольствие работать с пчелками и угощать медком своих детей и внуков! Это, знаете, вовсе не забава. Это труд и это страсть, считает историк и пчеловод. Они помогают жить долго и с любовью.

Вячеслав Аванесов.

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