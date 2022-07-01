Большинство зауральских семей направляют маткапитал на улучшение жилищных условий

Пенсионный фонд с начала года направил около 1 млрд рублей федеральных средств по заявлениям зауральских семей о распоряжении материнским (семейным) капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более двух тысяч обратившихся в региональное отделение ПФР родителей распорядились средствами на эти цели (94,5%).

Одно из направлений расходования маткапитала – получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до трёх лет. В этом году порядка 770 семей в Курганской области обратились за назначением выплаты (5%). Направить средства поддержки на обучение детей решили 165 зауральских родителей (0,5%).

Пресс-служба ОПФР по Курганской области сообщает, что с прошлого года распоряжение материнским капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления сегодня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР.

Получить консультацию по вопросам предоставления материнского капитала или иным услугам Пенсионного фонда можно по телефону региональной горячей линии 8-800-600-06-27 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Также проконсультироваться можно в Едином контакт-центре на сайте или по телефону 8-800-600-0000.

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