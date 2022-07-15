Борис Жоров: «Мы всегда за человеческий капитал»

Накануне в областном правительстве прошел очередной итоговый съезд промышленников и предпринимателей. С итоговым отчетом о деятельности выступил его председатель Борис Жоров: «В течение прошлого года мы с вами провели пять собраний регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. В апреле прошлого года это совещание прошло с участием губернатора Курганской области Вадима Шумкова, председателя Курганской областной Думы и руководителей департаментов, а также представителей бизнеса. Были рассмотрены вопросы по снижению тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий, о реализацию комплексного плана по повышению доходов населения Курганской области и повышению заработной платы. По итогам собрания было одобрено и направлено предприятиям постановление о направлении экономии, в связи с уменьшением тарифов на повышение зарплаты сотрудников».

За прошедший год было проведено большое совещание с представителями крупных банков. Речь шла об увеличении стоимости комплектующих и о том, как увеличение этой стоимости приводит к остановке бизнеса. Подняли вопрос о мониторинге цен на этот сегмент продукции.

Также в докладе было отмечено, что большое внимание РСПП уделяет подготовке молодых специалистов. На фоне многолетнего и плодотворного сотрудничества с Курганским Промышленным Техникумом прошла презентация специальностей, где были рассмотрены вопросы благоустройства в рамках федерального проекта «Содействия занятости». А также в этом ключе прошла и встреча с ректором КГУ, где речь шла о подготовке кадров, начиная со школьной скамьи, и создания научно-технического совета Курганской области.

«Мы участвуем во всех программах по улучшению инвестиционного климата в области, а также во всех программах по улучшению положения малого, среднего и крупного бизнеса при всех правительственных комитетах и комиссиях областного правительства. Наша общественная организация представляет интересы бизнеса всесторонне и объективно. С этой стороны мы всегда исходим с позиции социальной ответственности бизнеса. Работодатели принимают на себя ответственность о достойной зарплате и достойном уровне зауральских семей, а также о развитии социальных потребностей, человеческого капитала – образовании, здравоохранении и медицинского обслуживания. Суда же входит и программа помощи при приобретении жилья, а также проведение спортивно-массовых мероприятий», - отметил в своем докладе Борис Жоров.

Председатель РСПП привел цифры индекса промышленного производства, которые показали, что динамика нашей области действительно и заслуженно вошла в когорту самых динамично развивающихся областей. Своими задачами на текущий год председатель назвал создание новых производств и реконструкцию уже действующих.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.