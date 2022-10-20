Бойцы ОМОН Росгвардии встретились с курганскими школьниками, которые отправляли письма солдатам

Бойцы подразделения ОМОН Росгвардии сегодня, 20 октября, нагрянули в школу №22. Они встретились с учащимися, которые месяц назад отправляли письма солдатам, принимающим участие в специальной военной операции.

«В своих письмах мы говорили огромное спасибо тем парням, которые сейчас там защищают всех тех, кто нуждается в этом. Мы писали им слова любви, говорили: «Возвращайся обязательно домой», «Ты — настоящий герой». И сегодня эти настоящие парни пришли к нам в гости», - представила гостей ребятам директор школы Эльвира Гончар.

Первым делом гости выразили свою признательность ребятам и подарили плакат «Боремся за Zавтра».

«Мы пришли вас поблагодарить за теплые слова и стихи. Все писали по-разному, у всех были разные эмоции, нам их все было очень приятно читать. В письмах вы отобразили свою душу, свое отношение к нам. Вы нас очень поддержали. От лица Росгвардии мы вам говорим: «Спасибо» и дарим этот плакат за то, что вы нас не забываете», - обратился к школьникам сотрудник Росгвардии Владимир.

На встречу пришла семиклассница Алиса, автор стихотворения «Родина зовет нас снова в бой», которое так поразило стражей правопорядка.

«Идея написать стих у меня возникла, когда я вечером смотрела новости. Там передавали репортаж с точки боевых действий в ДНР. И в этот момент пришло вдохновение, я села и написала это стихотворение минут, наверное, за пять всего. Стихи я пишу уже четыре года, но на такую тему я написала впервые», - рассказала девочка.

Ребята задали росгвардейцам много вопросов на самые разные темы, на которые гости ответили честно и откровенно. Школьников интересовало, сколько писем приходит на передовую, как устроен военный быт, вооружение, как быстро бойцы одеваются по тревоге, и сложно ли управлять танком. Один из вопросов был о том, какие чувства испытывает солдат в бою. Валерий, боевой товарищ Владимира, ответил: «Согревающее чувство, что дома тебя ждут. И ваши горячие слова, и стихи в ваших письмах».

Прозвучал вопрос и о том, какие моменты солдатам приносят счастье. «Когда такие же мальчики и девочки, как вы, там смотрят тебе вслед, улыбаются, машут руками, рады тебе», - ответил Владимир.

Ребята пожелали гостям здоровья, счастья, скорейшего окончания боевых действий и возвращения домой, подарили солдатам цветы и хором прокричали гостям: «Спасибо!».

«Мне раньше не приходилось общаться с участниками боевых действий. В своем письме я выразил благодарность за мирное небо над головой. А во время встречи я испытал гордость за свою страну и солдат», - рассказал о своих впечатлениях от встречи шестиклассник Иван.

Гости были очень растроганы столь теплым, практически домашним приемом. «Почувствовал поддержку от мальчиков и девочек в нашей нелегкой службе. Нас встретили улыбками и теплыми, счастливыми взглядами, а больше для счастья и не надо ничего», - поделился Владимир.

Он пообещал, что, когда вернется на передовую, обязательно расскажет об этой встрече своим боевым товарищам.

Василий Малухин. Фото автора.

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