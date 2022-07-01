Бойцы зауральских студотрядов начали трудовой семестр

Студенческие отряды Курганской области успешно начали свой трудовой семестр. Большинство участников отрядного движения уже трудоустроились в различных организациях Кургана, Шадринска, Нового Уренгоя, Анапы, Сочи и других населенных пунктов нашей большой страны.

Бойцы строительных отрядов занимаются строительством и ремонтом школ, детских садов, выполняют дорожные работы, занимаются благоустройством дворовых территорий. Вожатые организуют досуг для детей, создавая позитивное настроение и яркие эмоции от летних смен. Представители сервисных отрядов работают официантами, барменами, горничными, делая отдых людей легким и приятным. Участники сельскохозяйственных отрядов помогают выращивать урожай.

«Мы работаем в составе всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.RU» в Краснодарском крае. Шесть вожатых из Кургана успешно прошли отбор для участия в этом проекте, я оказалась в их числе. Здесь очень интересно, узнаем много нового, получаем бесценный опыт и знания. Главной же наградой для нас является хорошее настроение детей, с которыми мы работаем», – поделилась своим мнением представитель педагогического отряда «Ренессанс» Валерия Крашакова.

Студенты Зауралья работают с надежными и проверенными работодателями. С некоторыми организациями сотрудничество осуществляется уже на протяжении более чем 10 лет. Работодатели высоко ценят труд наших ребят и год от года приглашают их для работы на своих объектах.

«Уже не первый год мы с отрядом выезжаем на работу к одному и тому же работодателю. Руководство организации замечает способных парней и предлагает работу на более ответственных должностях. В этом году мне предложили стать помощником мастера участка, я согласился. Сейчас помогаю табелировать работников, работаю с документами по учёту транспорта, выполняю другие виды работ», – рассказал комиссар строительного отряда «Факел» Данил Комаров.

«Представители студенческих отрядов Курганской области в этом году участвуют не только в региональных, но и во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах», - сказал руководитель Курганского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Евгений Платонов. Во время трудового семестра ребята знакомятся и обмениваются опытом с представителями из разных уголков России. Кроме того, участвуют в спортивных, творческих, развлекательных мероприятиях, организуемых кураторами трудовых проектов.

Фото Курганского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

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