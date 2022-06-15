Брат и сестра Кныш из кургана набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии

Учащиеся гимназии №32 брат и сестра Олег и Екатерина Кныш сдали на высший балл ЕГЭ по химии. Вместе готовились к экзаменам и вместе планируют поступить в один медицинский вуз, чтобы стать продолжателями семейной династии. Отец - заведующий отделением гинекологии, мама работает в перинатальном центре.

- Для поступления в вуз решил сдавать химию и биологию. Очень много времени уделял подготовке к экзаменам. Сначала изучал материал, потом решал задачи. По всем вопросам советовался с учителем. Никаких репетиторов у меня не было, - рассказал Олег Кныш.

И он, и его сестра Екатерина признаются, что их стопроцентный результат на ЕГЭ — большая заслуга учителя химии Анны Ивановны Рыковой.

Олег и Катя — отличники во всем. И даже нет сомнений в том, что результат по остальным экзаменам у ребят будет тоже высоким. Ведь они потенциальные золотые медалисты. При этом успевают не только учиться, но и заниматься своим любимым делом. Катя — лепит из глины и вышивает бисером, а еще ходит в спортзал. Олег занимается народными танцами много лет и участвует в волонтерской деятельности.

Пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области сообщает, что в настоящее время выпускники получили результаты экзаменов по трем предметам. С заданиями по литературе справились более 96% выпускников, по географии — 92,3%, по химии порог преодолели около 76% одиннадцатиклассников, выбравших этот предмет.

Фото из группы Департамента образования и науки Курганской области в соцсети «Вконтакте».

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