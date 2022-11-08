Бригадир и водитель грузовика из Звериноголовского округа отпраздновали 50-летие супружеской жизни

Анатолий и Нина Потяновы из Звериноголовского муниципального округа отпраздновали золотую свадьбу.

В этот торжественный и значимый для юбиляров день они пришли в ЗАГС, как и 50 лет назад, держась за руки. Поздравить Потяновых пришли дети, внуки, родные и друзья. В их честь звучали слова благодарности, стихи и песни о любви в исполнении народного казачьего ансамбля «Гармония».

Юбиляры вспоминали дни своей молодости. Жили в одном селе, но друг друга не знали. Дорожки наших героев пересеклись в июне 1972 года, когда Анатолий вернулся из армии. Познакомились на работе в совхозе «Буревестник». Нина тогда работала бригадиром, лихо разъезжала по полям в седле, Анатолий был водителем грузовика. Сразу понял, что голубоглазая красивая девушка – его судьба.

Анатолий Аркадьевич и Нина Михайловна воспитали троих детей. Они выросли, окончили школу и остались жить и работать в родном селе, обзавелись семьями, и вот уже в пять раз увеличилась семья Потяновых.

На пенсии появилось больше свободного времени на любимые увлечения. Как рассказали в Управлении ЗАГС Курганской области, для главы семьи – это рыбалка и голуби. Анатолий Аркадьевич – заядлый голубятник, ездит на выставки в Курган, Куртамыш, созванивается с любителями. А Нина Михайловна – огородница, любит готовить, гостеприимная хозяйка.

Взаимная любовь - верный спутник и надежный помощник Анатолия Аркадьевича и Нины Михайловны на протяжении пятидесяти лет. Они с легкостью преодолеют новые юбилейные рубежи и встретят следующую «изумрудную» свадьбу в окружении родных и друзей.

Фото из группы vk.com/zags_kurgan.

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