Будем ездить с комфортом. В столице Зауралья презентовали новую электричку

Новый электропоезд кардинально отличается в лучшую сторону от предыдущих моделей, отметил заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги Дмитрий Горбунов.

Локомотив оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. В нем предусмотрена система климат-контроля, а также электронные информационные табло. Поезд оснащен светодиодным освещением, дополнительными поручнями и велокреплениями, мягкими сиденьями с USB-разъемами для зарядных устройств. Причем значительная часть комплектующих изготовлена на отечественных предприятиях.

В головных вагонах установлены специальные подъемники для посадки и высадки граждан с ограниченными возможностями здоровья. Есть крепления для инвалидных колясок и просторные экологически чистые туалетные комплексы. Железнодорожники считают, что электропоезд ЭП2Д соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым в наши дни к безопасности пассажирских перевозок. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе, на крыше электропоезда.

В настоящее время такой 6-вагонный электропоезд уже курсирует на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области по маршруту Челябинск-Миасс-Златоуст.

Новый подвижной состав планируется вывести на маршрут Челябинск-Курган. Как отмечалось, на этом направлении курсирует электропоезд, делающий в пути более 20 остановок, а это значительно увеличивает временные затраты пассажиров. Использование электропоезда ЭП2Д позволит сократить время в пути и существенно повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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