Будущее новых территорий России — в ваших руках

Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» собирает перспективных управленцев, готовых возрождать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Победители войдут в управленческий кадровый резерв местных правительств, а также получат гранты и другую поддержку.

Чтобы участвовать в конкурсе, необязательно родиться на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей. По условиям, достаточно того, что вы там жили, учились или работали. Если это так, дерзайте.

Подать заявку на участие можно на сайте.

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