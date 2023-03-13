Будущих первоклассников в Курганской области начнут зачислять в школы с 30 марта

В департаменте образования Курганской области заявили, что в этом году прием заявлений на зачисление в школу в первый класс начнется с 30 марта. Как и раньше, документы можно будет подать непосредственно в школе, заказным письмом по почте или через портал государственных услуг. Все документы должны подтверждаться паспортными данными, свидетельством о рождении и справкой с места жительства.

Заявление на обучение в первый класс с 30 марта разрешено подавать родителям детей по месту жительства. Остальные, в случае предоставления такого права, вынуждены будут подавать документы с 6 июля при наличии свободных мест, однако не позднее 5 сентября.

В этом году родители смогут подать черновик заявления с 15 марта. Он будет храниться в личном кабинете до начала отправки, кнопка подачи будет неактивна до 30 марта.

- Создание черновика значительно упростит подачу заявления в день открытия приема: заявителю нужно авторизоваться и зайти в личный кабинет на портале, нажать одну кнопку «Подать заявление». На протяжении всего времени перед началом приема заявлений черновик можно редактировать, - заверил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

С его слов, никакие документы к онлайн-заявлению прикладывать не нужно. Они понадобятся после того, как школа направит заявителю в личный кабинет уведомление о времени и сроках предоставления оригиналов.

У некоторых первоклассников будет преимущество при зачислении в школу. Например, у тех, у кого старшие братья и сестры уже обучаются в данной школе. В случае, если все классы будут укомплектованы, муниципальные власти могут послать ребенка учиться в другом общеобразовательном учебном заведении, которое находится не по месту жительства ребенка.

В профильном ведомстве сообщили, что обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребёнком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Однако для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей, если, конечно, пойдет на это руководство школы.

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