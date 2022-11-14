Бухгалтер курганского завода объединила коллег, умеющих держать спицы в руках

Ведущий бухгалтер Курганмашзавода Наталья Суетина вяжет носки для мобилизованных военнослужащих, формирует посылки для отправки на фронт.

Не так давно она решила создать в телеграме группу, куда пригласила всех сотрудниц предприятия, которые, как и она, в свободное время вяжут тёплые вещи для солдат. Так Наталья объединила вязальщиц завода и Специального конструкторского бюро машиностроения.

Заводской комбинат питания оплатил две партии пряжи. А это 220 пар носков! Подключились молодежь и совет ветеранов завода. Те, кто вязать не умеют, поддерживают финансово, деньги нужны на покупку материалов.

Инициативу сотрудницы Курганмашзавода поддержали жительницы Целинного, Каргапольского, Шадринского, Куртамышского, Кетововского округов и, конечно, города Кургана.

Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод» сообщает, что первую партию более чем с сотней вязаных носков, шапок и поясов уже отправили защитникам Донбасса транспортной компанией.

– Женщины вкладывают в свои рукоделия маленькие приветики для ребят – конфеты, иконки, молитвы, записочки, письма от школьников, - рассказывает Наталья Суетина. – И всюду слова поддержки, ободрения, веры в победу.

Фото предоставлено ПАО «Курганмашзавод».

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