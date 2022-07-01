Бюджет Курганской области помогает молодым семьям строить жилье

- Вот здесь у нас будет гостиная, кухня и санузел, а на втором этаже – две спальные комнаты и гардеробная, - Олег Яковлев показывает будущее расположение внутренних помещений. С женой Екатериной они строят дом. Он расположится в живописном месте – на окраине села Введенское Кетовского района Курганской области, на самой границе с сосновым лесом.

Олегу Яковлеву 26 лет. Сам – введенский, как и его супруга. Растят дочь Валерию, которой идет уже третий год. И скоро в молодой семье появится пополнение – начнет познавать белый свет уже в новом доме, рассчитывают родители.

- Я не сказал бы, что у нас плохие жилищные условия, - рассказывает Олег. – Живем отдельно от родителей, в доме отца, у него их два. Но хочется, конечно, свою жилплощадь, поэтому решили начать строительство дома.

Земельный участок на свадьбу им подарила бабушка. В прошлом году его стали застраивать – фундамент, погреб, стены, кровля, всё как полагается. Однако работы продвигались не так быстро, как хотелось бы. Сдерживала нехватка денег.

- Я работаю у брата крановщиком. Заказы – то густо, то пусто, поэтому зарплата бывает разная. А стройматериалы нынче подорожали, - объясняет Олег.

Весной знакомый ему подсказал: в регионе действует программа «Русская мечта (Курганская область зовет!)». По ней молодая семья может получить на строительство дома субсидию, причем в этом году ее размер даже вырос: раньше было 500 тысяч рублей, а сейчас – 700 тысяч.

- Я обратился в Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию, которая занимается реализацией программы. Там мне доступно объяснили, какие документы нужно предоставить. Быстренько собрал их. На рассмотрение заявки отводится один месяц, а мне одобрили уже через пару недель. Спасибо за оперативность, потому что строительный сезон в разгаре, - радуется Олег Яковлев.

Первый транш в размере 350 тысяч рублей он получил сразу. Вторую половину переведут, когда поставит построенный дом на кадастровый учет. Молодой человек планирует, что это случится уже в текущем году.

- Строительство дома нам обойдется примерно в 1,6 миллиона рублей. Из них 700 тысяч мы получим от государства, то есть почти половину от общих расходов. Считаю, это замечательно! Спасибо за такую помощь областным властям! Они реально поддерживают семьи в Курганской области. Я призываю других пользоваться этой возможностью, как говорится, обрастать корнями, жить и работать в родном Зауралье, - обратился к землякам Олег Яковлев.

С условиями получения субсидии на строительство дома можно ознакомиться на официальном сайте АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» по ссылкам:

https://vk.cc/caual8;

https://vk.cc/cdqI9D.

Там же можно скачать список необходимых документов.

Получить консультацию специалиста можно по телефонам: г. Курган - (3522) 43-67-00, 43-67-00, 8-912-570-73-17; г. Шадринск - (35253) 7-70-33, 8-912-833-33-57.

Николай Волков.

Фото автора.