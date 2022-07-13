Бюджетных мест в магистратуре КГУ стало больше

Увеличилось количество бюджетных мест по образовательным программам магистратуры КГУ, в том числе по соответствующим приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Министерство науки и высшего образования РФ в полном объеме удовлетворило запрос университета и выделило около 30 бюджетных дополнительных мест. Они будут распределены по направлениям подготовки – «Программная инженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «История». Всего в этом году по магистерским программам КГУ предложит абитуриентам более 120 бюджетных мест.

Так, после долгого перерыва вновь появились бюджетные места на направлении «История». Магистранты будут учиться по новому профилю «Западная Сибирь в контексте российской истории».

В процессе обучения студенты получат углублённые знания по истории Западной Сибири, теории и методологии исторической науки, актуальным проблемам отечественной истории, источниковедению.

Во время обучения магистранты будут участвовать в международных и всероссийских научных конференциях, публиковаться в научных периодических изданиях и сборниках статей.

Образовательная программа по направлению «Программная инженерия» (профиль «Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки данных в информационно-вычислительных системах») нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки и применения систем искусственного интеллекта.

Бизнес-аналитики, специалисты по интеллектуальной обработке данных, data-инженеры и исследователи – вот далеко не полный перечень современных и высокооплачиваемых IT-профессий, которые востребованы во всем мире и становятся все более популярными в различных областях.

Программа построена по модульному принципу, включает элективные дисциплины и модули, что обеспечивает возможность специализации магистрантов в соответствии с индивидуальными планами обучения.

Дополнительные места выделены по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль «Автомобильное хозяйство и автосервис»).

Обучение нацелено на подготовку специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и транспортно-технологических машин, по разработке мер повышения эффективности эксплуатации транспортно-технологических комплексов, а также организации продаж автомобилей и транспортно-технологических машин.

Программа предусматривает практические занятия на крупных автотранспортных предприятиях, осуществляющих муниципальные и региональные перевозки; на предприятиях автомобильного сервиса.

С остальными образовательными программами магистратуры можно ознакомиться на сайте КГУ в разделе «Абитуриентам».

Напомним, что в 2022 году в КГУ также появились бюджетные места на направлениях подготовки бакалавриата и специалитета «Юриспруденция», «Журналистика», «Физическая культура», а также выросло количество мест по инженерным профилям – «Машиностроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и стало больше мест на укрупненных группах специальностей «Информатика и вычислительная техника» и «Электро- и теплоэнергетика».