Бывший инспектор ГИБДД Геннадий Никулин рассказал о службе

Сегодня Геннадий Григорьевич Никулин– мастер корзиноплетения и заядлый садовод, а в 70-х прошлого века о нем говорили, как о честном, строгом и понимающем инспекторе Госавтоинспекции.

Свой служебный путь в Госавтоинспекции Геннадий Григорьевич Никулин начал в 1971 году. Тогда он только окончил вечернюю школу с отличием, уже отслужил в армии и работал водителем автобуса. А таких выпускников в то время часто приглашали в органы внутренних дел.

«Пришел инспектор кадров ко мне прямо домой и говорит: «Геннадий Григорьевич, мы узнали, что ты очень успевающий ученик». А я не пил, не курил, уже был женат, и Саша с высшим образованием. Вот таких крепких и смелых приглашали в ГАИ», - вспоминает Геннадий Никулин.

Начинал «вчерашний школьник» Никулин инспектором ДПС. «Был очень строгим и очень справедливым», - дает он сам себе характеристику. «А еще очень честным», - добавляет его жена Александра Федоровна. Параллельно молодой Геннадий учился в саратовской школе милиции, которую также окончил с отличием.

За год до окончания школы милиции инспектор Никулин назначен на должность старшего инспектора РЭО ГАИ Мишкинского района. Ездил со своим небольшим коллективом по близлежащим районам и принималиэкзамены на получение водительского удостоверения. Утверждает, что теорию у него списать было невозможно, а пойманных со шпаргалками неоднократно отправлял на пересдачу. Зато на практической части был более лояльным: если видел, что у человека есть способности к вождению, оценку ставил.

Случалось Геннадию Григорьевичу за время службы и героические подвиги совершать. Смелость и силу духа пришлось проявить уже на первом году службы. В 1972 году из СИЗО сбежали четверо заключенных. Устроили засаду в доме матери одного из беглых зэков.Как оказалось, не зря: ночью беглый преступник проник в дом и подкрался к уставшему после тяжелого дня инспектору, и направил на него обрез.

«Я проснулся от шороха и увидел одного из беглецов. Схватил ствол правой рукой, и выстрел прошел мимо. Заключенного я задержал и доставил в райотдел милиции, за что потом получил почетную грамоту», - говорит он.

За года службы много было похвал, грамот и поощрений у Николая Григорьевича Никулина. И уже в 1979 году пригласили его продолжить службу в Кургане. Продолжил службу также в подразделении регистрационно – экзаменационном отделении. А уже через два года за хорошую службуГеннадий Григорьевич был назначен на должность начальника ГАИ Советского района. Вместе с инспекторским составом проводил новоиспечённый начальник беседы с детьми в школах и с водителями на предприятиях района, под строгим окомруководителя проводили технический осмотр.

Геннадий Григорьевич часто вспоминает службу и сравнивает то время с нынешним и говорит, что самое важное в работе милиционера, а сейчас сотрудника полиции, в любые времена — оставаться человеком.

«Каким бы ни было нарушение, нужно сначала выслушать человека. Хотя бывают нарушители, которых и слушать нечего – гонщики, например. Таким важно не уступать. Но все равно стараться быть снисходительным». И в подтверждение своих слов рассказывает историю: однажды он остановил на дороге автомобиль, ехавший на большой скорости. Посмотрев на водителя, сразу понял, что тот пьян. Вроде бы очевидное нарушение, но не все оказалось так просто. «Из деревни едут, везут женщину рожать, - делится Геннадий Григорьевич. - А это единственная машина на деревню. Надо везти, она же рожает, а все пьяные. Я водителя в кузов, сам за руль. Довез их до больницы. Женщина родила благополучно: и сама жива, и ребенок».

На протяжении всей службы с Геннадием Григорьевичем была его жена. Познакомились они в 1961 году, а спустя шесть лет поженились. В 2017 году отметили золотую свадьбу.

За эти годы Александре Федоровне часто приходилось нелегко. «Бывало, что и ночью вызывают. В окно светят фары, он встает, одевается и уходит. На каждый праздник мне все желали терпения. Однажды не выдержала: «Да сколько можно этого терпения? Пожелайте чего-нибудь другого!» - вспоминает она.



В 1989 году Геннадий Григорьевич встает на должность заместителя начальника РЭО ГАИ Курганской области, а в 1993 году – уходит на пенсию. После выхода на заслуженный отдых Геннадий Григорьевич начал искать себе различные хобби. Александра Федоровна мечтала о маленьком доме около леса и уговорила на это мужа. Потом и Геннадий Григорьевич полюбил садоводство. Сейчас он с удовольствием выращивает фрукты и овощи, а жена ему помогает. Даже доход смог из своего увлечения получить – продавал яблоки из своего сада.

Сейчас Геннадию Григорьевичу 79 лет. Здоровье иногда подводит, но он пытается отвлечь себя любимым занятием. Теперь нашел себя в плетении корзин и ваз.

Геннадий Григорьевич часто вспоминает службу. Ведь он посвятил работе в ГАИ больше двадцати лет и до сих пор, выезжая в город на автомобиле, следит за тем, что происходит на дороге не как водитель, а как инспектор.

Старший инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Курганской области Наталья Прима.

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