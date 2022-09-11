Ценителей мирового кинематографа и философской мысли ждут в Юговке

Кинолекторий по правам человека «CinemaLex»14 сентября состоится в концертном зале библиотеки Югова.

Сезон открывает юридическая драма режиссёра Роба Райнера «Несколько хороших парней» 1992 года. Это экранизация одноимённой пьесы талантливого американского драматурга и сценариста Аарона Соркина, написанная им 1989 году. Картина Райнера имела большой успех, как в США, так и во всём мире. По версии Американского института кино, фильм занимает 5-е место в списке «10 лучших судебных драм» и 29-е в списке «100 киноцитат» («Правда тебе не по зубам»). Также лента получила несколько номинация на «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Джек Николсон).

По сюжету картины два морпеха предстают перед судом за незаконную расправу над своим товарищем. Участь защищать их выпадает молодому самоуверенному потомственному адвокату. Однако дело оказывается не таким простым, как ему казалось. Служителю закона придётся докопаться до правды и добиться справедливости.

Фильм «Несколько хороших парней» интересен не только своим лихо закрученным сюжетом, но и блестящим актёрским составом. В картине снялись актёры Том Круз (в роли молодого адвоката), ДемиМур, Джек Николсон, Кевин Бейкол и многие другие.

Зрителям предстоит не просто посмотреть картину, но и разобрать её с правовой, юридической и моральной точек зрения.

Напомним: кинолекторий не только знакомит зауральцев с наследием мирового и отечественного кинематографа, но и предоставляет площадку для обсуждения и выражения собственного мнения по вопросам защиты прав человека. Куратор и партнёр проекта «CinemaLex» – уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. Ведущий кинолектория – киновед Валерий Алексеев.

Вход в зрительный зал свободный.

Приглашаем на открытие нового сезона кинолектория. Проведите вечер приятно и с пользой вместе с Юговкой!

(16+)

Валерия Крапивина. Фото автора.

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