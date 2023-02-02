Центр Илизарова 30 лет назад начал принимать первых пациентов с патологиями позвоночника

30 лет назад Центр Илизарова стал принимать первых пациентов нейрохирургического профиля. 21 января 1993 года Владимир Шевцов подписал приказ о создании отделения вертебрологии и нейрохирургии на 30 коек.

Внедрением новой разработки для лечения травм и патологий позвоночника занимались 5 врачей. За первый год работы были пролечены 73 пациента. Начинали с лечения травм позвоночника, с коррекции и фиксации, а затем перешли на дегенеративные заболевания.

Сегодня в арсенале нейрохирургов НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова колоссальные технические возможности, чтобы оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с любыми патологиями скелета.

Пройден сложный путь от создания одного отделения до формирования Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний, в которой деятельность научной лаборатории интегрирована с работой клинических отделений.

- Я надеюсь, что в ближайшем будущем, по крайней мере, стратегия развития Центра и Клиники патологии позвоночника такова, чтобы закрыть полностью все патологии позвоночника. Мы должны прийти к тому, что для нас инкурабельных (неизлечимых) пациентов не будет, - поделился директор Центра Илизарова Александр Бурцев.