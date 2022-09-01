Центр Илизарова объявил конкурс на лучший проект благоустройства своего парка

1 сентября стартовал открытый архитектурный конкурс «Проект благоустройства общественного пространства и прилегающей территории ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России. Организаторы проекта: Центр Илизарова и региональное отделение ОНФ в Курганской области.

От талантливых и амбициозных будущих и действующих архитекторов, художников и дизайнеров, просто людей, увлекающихся ландшафтным дизайном, архитектурой и градостроительством, индивидуальных участников и авторских коллективов ждут заявок с незаурядными комплексными проектами по облагораживанию территории всемирно известной клиники по травматологии и ортопедии. Территориальных границ для потенциальных участников нет, как и для полета фантазии, написано

Перед конкурсантами стоят важные задачи: создать общее видение инфраструктуры Илизаровского парка с учетом травматолого-ортопедического профиля клиники, особенностей пациентов.

Лучшие проекты помогут в будущем разработать на территории Центра Илизарова: детскую и спортивную площадки, лечебные тропы с дозированной физической нагрузкой (терренкуры), зоны для отдыха, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки, парковки и исторические скверы. Требования к конкурсным работам описаны в положении о конкурсе по благоустройству территории Центра Илизарова.

Дополнительные материалы конкурса (положение, брендбук (логотип), схемы и планы участков территории Центра Илизарова, облет территории квадрокоптером (видеосъемка всех конкурсных участков), схемы коммуникаций и др.) размещены на официальном ресурсе Центра в разделе События.

Победители и призеры Конкурса будут выбраны в каждой номинации (по участкам проектирования), основной номинацией считается - архитектурная концепция комплексного благоустройства территории НМИЦ ТО имени акад. Г.А.Илизарова.

Прием заявок от конкурсантов до 1 декабря. Официальные результаты конкурса будут оглашены 8 декабря в день рождения Центра.

Все конкурсные проекты будут опубликованы на сайте.

Информация предоставлена пресс-службой Центра Илизарова.

Фото Руслана Алексеева.

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