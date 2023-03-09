Центр Илизарова получил анестезиологическую систему с искусственным интелл

В Центре Илизарова на днях появилась анестезиологическая система с искусственным интеллектом. Умное наркозное оборудование значительно облегчает работу врача-анестезиолога во время сложных операций взрослым и даже новорожденным.

Дело в том, что у этих аппаратов есть обратная связь, которая отслеживает меняющееся состояние пациента во время операции. Управление наркозно-дыхательным аппаратом производится через 15-дюймовый сенсорный дисплей. Среди других полезных функций приобретенной анестезиологической системы. Есть возможность выбора режима низкопоточной анестезии с экономным расходом анестетиков и постоянный мониторинг потоков газов, что помогает поддерживать стабильную концентрацию вдыхаемого кислорода.

«Сам аппарат диагностирует состояние пациента и как только происходят какие-то изменения, сразу сигнализирует об этом врачу, сообщает нам об изменении состояния проходимости дыхательных путей, вязкости мокроты и также рекомендует перейти на какой-то другой режим работы. А дальше все зависит от анестезиолога: либо он изменяет параметры, либо подтверждает рекомендуемый аппаратом режим работы», - растолковал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Центра Илизарова Евгений Кочегаров.

Кроме умной анестезиологической системы в помощь команде анестезиологов были приобретены приборы для поиска нервных сплетений для проведения проводниковой анестезии. Эти аппараты можно сравнить с анатомическим атласом. Они самостоятельно прокладывают не только траекторию введения УЗИ-позитивной иглы, но даже информируют, каким должен быть угол ее наклона.

- Новое оборудование позволит повысить уровень безопасности для пациента при проведении анестезиологического пособия, - подчеркивает директор Центра Илизарова Александр Бурцев.

Фото от группы маркетинга Центра Илизарова.

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