Центр Илизарова помог маленькому пациенту раскрыть талант художника

Пациент Центра Илизарова 11-летний Марк Дядюра открыл в стенах своего отделения выставку работ в эксклюзивном стиле. Сам Марк говорит, что в его творчестве намешаны разные техники: и аниме, и скетчинг. Он убежден, что если бы его нога была здоровой, то он вряд ли бы раскрыл в себе талант художника.

Марк родился в 2011 году с большим укорочением бедренной кости. Врачи диагностировали врожденную гипоплазию бедра. Разница нижних конечностей составляла 8 сантиметров, а к 3-м годам – уже 16 сантиметров.

«Когда Марк родился, колено левой ноги было на месте тазобедренного сустава. Но укорочение бедра – не единственная проблема. Тазобедренный сустав недоразвитый с недостаточной подвижностью. В клиниках других городов нам предлагали только ампутацию или перекроить бедро под протез. Помочь нам ходить на своих ногах, согласились только врачи Центра Илизарова», - рассказывает мама пациента.

Длительное многоэтапное лечение началось для Марка Дядюры из Ставропольского края в 2015 году в 3 года. Суммарно мальчик провел в стенах клиники 2,5 года с домашними каникулами между госпитализациями. За это время была проделана колоссальная работа командой докторов НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России под руководством заведующего отделением №11 Михаила Павловича Тепленького.

С помощью уникальных методик ставропольскому пациенту провели ряд реконструктивных вмешательств и несколько этапов удлинения конечности. В результате удалось создать точку опоры для тазобедренного сустава, благодаря чему Марк может сидеть и ходить. А также удлинили бедро на 18 сантиметров. Сейчас идет очередной этап лечения – удлинение голени аппаратом Илизарова.

- Я как человек, который всю жизнь ходит на костылях, могу сказать, когда тебе разрешают двигаться с одной тростью, это уже совсем другое чувство, - делится своими чувствами Марк Дядюра. - Я пять лет после первого этапа лечения ходил на костылях. После 4-ой госпитализации я перешел на трость. А перед этой госпитализацией я 4 месяца вообще проходил без опоры.

Центр Илизарова стал для семьи Марка вторым домом. Они с мамой сразу решили, что едут не лечиться в Курган, а жить. В клинике мальчик пошел в 1-ый класс, здесь он наработал свой опыт в скетчинге и других творческих направлениях.

Голосом Марка Дядюры в тандеме с другой маленькой пациенткой Валерией Камалеевой озвучен анимационный фильм «Даша и волшебник» о докторе Илизарове, над которым работала дружная команда сотрудников клиники и пациентов.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.