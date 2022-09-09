Центр Илизарова представил свои достижения в Смоленске

8-9 сентября Смоленск стал местом притяжения травматологов-ортопедов, организаторов здравоохранения и руководителей ведущих профильных центров. Здесь стартовала научно-практическая конференция «Актуальные вопросы, достижения и нерешенные проблемы современной травматологии и ортопедии», посвященная 10-летнему юбилею Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев принял участие в конференции в составе организационного комитета, а также с личным выступлением на тему: «Осложнения при декомпрессивно-стабилизирующих оперативных вмешательствах на шейном отделе позвоночника».

Еще один делегат от Центра Илизарова - руководитель Клиники костно-суставной инфекции (гнойной остеологии) Артем Ермаков. Он осветил организационные аспекты оказания профильной помощи пациен­там с кост­но-суставной инфекцией на примере ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.

На конференции звучали доклады, касающиеся вопросов эндопротезирования и осложнений после данных вмешательств. Были подняты актуальные вопросы артороскопии крупных суставов, а ведущие вертебрологи России делились своими достижениями. Помимо этого, на конференции поднимался вопрос применения аддитивных и биотехнологий в травматологии и ортопедии.

По информации пресс-службы Центра Илизарова.

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