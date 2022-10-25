Центр Илизарова удвоит пропускную способность по оказанию медпомощи

Разрозненные раннее процессы по дезинфекции и стерилизации инструментария в Центре Илизарова теперь будут проходить централизовано, единым потоком, на специальном оборудовании. Для обработки инструментов от биологических, химических компонентов, микробов будет подготавливаться тщательно очищенная вода, которая используется в дезинфекционно-моющих машинах. На стерилизаторах будут уничтожаться споры микроорганизмов.

«На выходе мы будем получать готовые, абсолютно безопасные для здоровья пациентов инструментарий и материалы, - сообщил исполняющий обязанности директора, главный врач, Центра Илизарова Александр Бурцев. - Что касается появившихся возможностей, то с открытием центрального стерилизационного отделения мы практически в два раза сможем повысить пропускную способность Центра Илизарова. Существующие мощности позволяют это сделать».

К открытию такого подразделения Центр шёл давно. Процесс ускорился после визита в Курганскую область председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2016 году. Одним из объектов, с деятельностью которого она познакомилась, был Центр Илизарова. Тогда она узнала, что работа по оказанию медицинской помощи здесь была бы более эффективной, но для этого не хватает центрального стерилизационного отделения. Спикер Совфеда поручила сенатору от Курганской области Елене Перминовой взять на контроль вопрос по оказанию поддержки известному медучреждению.

«Получалось так, что удалось, наверное, впервые, отдельной строкой получить средства из бюджета, когда ещё даже не было проектно-сметной документации, - пояснила Елена Перминова. - Мы постоянно работали в очень тесном контакте с руководством Центра. Были и сбои. Ситуация была непростая. Потом ещё и ковидный период наступил. Тем не менее, сейчас мы видим, что всё уже сделано, и оборудовано такое замечательное стерилизационное отделение, и оно поможет в работе нашего Центра».

Сотрудничество Совета Федерации и Центра Илизарова продолжится. На перспективу есть ряд совместных проектов. Один из них - ремонт операционного блока.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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