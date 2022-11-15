Центр Кургана украсят к Новому году за 6 миллионов рублей

В Кургане ищут подрядчика, который украсит центр к Новому году, сообщает 45.ru. 6 миллионов 50 тысяч рублей - начальная цена аукциона. Подрядчик сделает каркас ёлки со светодиодным шатром, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, украсит семь елей и зальёт каток на центральной площади имени В.И. Ленина к празднику «Елка-2023».

Оформить новогоднюю ёлку, снежный городок и украсить хвойные деревья подрядчик должен до 22 декабря 2022 года, каток нужно сделать до 28 декабря. Убрать городок и все украшения необходимо не позднее 4 марта 2023 года.

Судя по техническому заданию, фигуры Деда Мороза и Снегурочки будут высотой 2,8 и 2,6 метров соответственно, их оборудуют подсветкой.

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли города Кургана продолжает приём заявок на участие в электронном аукционе на торговлю ёлками. Напомним, ели начнут продавать 15 декабря, заявки должны подать не позднее 29 ноября. В городской администрации напоминают, что внешний вид торгового места должен соответствовать требованиям, предусмотренным аукционной документацией: это должна быть открытая площадка с ограждением, обтянутым по периметру баннерами в праздничном стиле.

Фото Николая Пушилина.

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